İSTANBUL 20°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ekim 2022 Perşembe / 11 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5878
  • EURO
    18,4393
  • ALTIN
    1028.08
  • BIST100
    3526.21
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da çok sayıda ekiple okulların çevresinde denetim yapıldı
Güncel

İstanbul'da çok sayıda ekiple okulların çevresinde denetim yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü koordinesinde çeşitli birimlerden çok sayıda ekiple okulların çevresinde denetim yapıldı. Okul çevresinde bulunan tekel bayisine de giren ekipler, evrak kontrolünün ardından iş yeri çalışanlarına, yaşı küçük bireylere sigara ve alkollü içecek satmamaları konusunda uyarıda bulundu.

AA6 Ekim 2022 Perşembe 10:17 - Güncelleme:
İstanbul'da çok sayıda ekiple okulların çevresinde denetim yapıldı
ABONE OL

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla polis ekipleri, okul çevrelerindeki şüpheliler, umuma açık yerler, okul servis araçları, park ve bahçelere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetime mobil okul timleri ile asayiş, önleyici hizmetler ve trafik ekipleri katıldı.

Kartal'daki okulların önünde ve çevresinde gerçekleştirilen denetimde şüpheli araçlar durdurularak evrak ve kimlik kontrolü yapıldı. Şüpheli kişilere GBT ve üst araması da gerçekleştirildi.

Okul çevresinde bulunan tekel bayisine de giren ekipler, evrak kontrolünün ardından iş yeri çalışanlarına, yaşı küçük bireylere sigara ve alkollü içecek satmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.