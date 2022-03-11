11 Mart 2022 Cuma 15:25 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 15:25

Vortex nedir? sorusunun cevabı, hava durumunda geçen terimin ne anlama geldiğini merak eden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İstanbul'da etkili olan kar yağışının Vortex nedeniyle Cumartesi günü yoğunlaşması bekleniyor.Vortex, etkili olduğu lokasyonda kısa sürede bol yağış bırakır, ani fırtınaya neden olabilmektedir. Peki Vortex ne demek? İşte konu hakkında detaylı bilgi ve İstanbul hava durumu

İstanbul'da kar yağışı için Vortex uyarısı verildi. Bu uyarı sonrası Vortex'in ne olduğu vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başlandı. Vortex, Kuzey Yarım Küre'de saat yönünün tersine dairesel hareketle kendi ekseni etrafında dönen hava akımına verilen addır. Peki Vorteksin etkileri nedir? İşte detaylar...

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da günlerdir beklenen kar yağışı başladı. Sabahın erken saatlerinde Avrupa yakasında etkisini gösteren kar ilerleyen saatlerde Anadolu yakasında da yağmaya başladı. Meteoroloji verilerine göre kar yağışı önümüzdeki haftaya dek kuvvetli şekilde sürecek. Ancak kentte en yoğun kar yağışının vortex nedeniyle cumartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor

Soğuk, rüzgarlı ve yağışlı hava etkisi başlarken, İstanbul için gelecek hafta başına kadar sürecek olup, İstanbul'un Kuzeyinde kalan ilçelerinde 20 cm kar kalınlığı olacağı tahmin ediliyor.

VORTEX NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre vortex, dairesel veya kendi ekseni etrafında dönen hava akımına verilen addır.

Atmosfer içindeki dairesel veya kendi ekseni etrafında dönen hava akımı olan Vortex, etkilediği noktalarda kısa sürede yoğun yağışlar ve kuvvetli fırtınalar oluşturmasıyla biliniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava durumu tahminlerine göre, İstanbul'da Perşembe gününden itibaren kuvvetli soğuk hava, yoğun kar yağışı ve poyraz fırtınasının gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Havaforum'un Twitter hesabından paylaştığı radar görüntülerine göre, İstanbul'da aralıksız 5-7 saat kar yapabilecek güce sahip vortex, cumartesi günü boğaz ve çevresinden giriş yapabilir.

Vortex'in İstanbul'a boğaz tarafından giriş yapacağı tahmin edilirken, meteorolojik kaynakların gelişmeleri radar üzerinden anbean takip ettiğine vurgu yapıldı. İstanbul'da bugün ve yarın ise deniz efekti kar yağışlarının etkisini göstereceği kaydedildi.