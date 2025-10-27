İSTANBUL 27°C / 13°C
27 Ekim 2025 Pazartesi / 6 CemaziyelEvvel 1447
İSTANBUL00:00
Güncel

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenecek etkinlikler dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağını duyurdu.

27 Ekim 2025 Pazartesi 12:24
İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak
Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Cumhuriyet Bayramı'nın 102. Yıl Dönümü Kutlamaları" kapsamında, 29 Ekim Çarşamba günü saat 05.45'ten itibaren program bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Bu kapsamda belirlenen yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

"Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Edirnekapı-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Oğuzhan Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Sofular Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Halıcılar Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akdeniz Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Akşemsettin Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Keçeci Meydan Sokak-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Hal Yolu Güney İstikameti Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri, Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlı Pınar Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı, Kaleboyu Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı, Sulukule Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı."

Bu yollara alternatif güzergah olarak Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.

