Güncel

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı provası nedeniyle bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tören provası nedeniyle İstanbul'da bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı.

19 Ekim 2025 Pazar 07:29
İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı provası nedeniyle bazı cadde ve yollar trafiğe kapatıldı
Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yıl dönümü kutlamaları kapsamında tören provasının yapılacağı cadde ve yollarda, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

Saat 06.00 itibarıyla araçlar, İstanbul Valiliği tarafından belirtilen alternatif güzergahları kullanmaya başladı.

Bu kapsamda Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler, D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı girişleri, Edirnekapı ile 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı, Keçeci Meydan Sokak ve Hal Yolu güney istikameti Adnan Menderes Bulvarı girişleri trafiğe kapatıldı.

Adnan Menderes Bulvarı'na çıkan tüm cadde ve sokaklar ile Tatlı Pınar, Kaleboyu ve Sulukule caddelerinden bulvara katılım da sağlanamayacak.

Provaların bitimine kadar kapatılan yollara alternatif olarak Turgut Özal Millet ve Fevzipaşa caddeleri ile Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.

