Son dakika!.. İstanbul'da korkutan deprem

Marmara Denizi Silivri açıklarında deprem meydana geldi.

Kandilli depremin büyüklüğünü 4.7 olarak açıkladı.

AFAD saat 11.00'de meydana gelen depremin merkez üssünün Marmara Denizi'nde Silivri açıkları, büyüklüğünün ise 4.6 olduğunu duyurdu.

Deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi.

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI: CAN VE MAL KAYBI SÖZ KONUSU DEĞİL

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz deprem sonrasın yaptığı ilk açıklamada “Yetkililerle görüştüm. Büyük bir depremi tetiklemesi söz konusu değil dediler. Silivri'de 4 tane deprem gözlem evimiz var. Bütün yetkililerle de görüştüm korkulacak bir şey yok. Deprem gerçeği ile İstanbul'un da Silivri'nin de yüzleşmesi gerekiyor. Şuana kadar aldığımız hasar bilgisi yok. Şuan bize ulaşan can ve mal kaybı söz konusu değil” ifadelerini kullandı.