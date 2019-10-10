İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi
İstanbul'da saat 19.52'de hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Yalova açıkları olan depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü. Deprem yerin 10.66 kilometre derinliğinde meydana geldi.
AFAD verilerine göre saat 19:52'de Yalova açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.AFAD verilerine göre saat 19:52'de Yalova açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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