İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi İstanbul'da saat 19.52'de hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Yalova açıkları olan depremin büyüklüğü 4.0 olarak ölçüldü. Deprem yerin 10.66 kilometre derinliğinde meydana geldi.