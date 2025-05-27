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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 milyon lira toplayan şüpheli yakalandı

DEAŞ silahlı terör örgütüne finans sağlamak için yaklaşık 14 milyon lira toplayan şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

IHA27 Mayıs 2025 Salı 11:44 - Güncelleme:
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 14 milyon lira toplayan şüpheli yakalandı
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DEAŞ silahlı terör örgütüne finans sağlamak için sosyal medya üzerinden kampanya düzenleyen şahsın kripto para hesabına yaklaşık 14 milyon para aktardığı belirlendi. Şüpheli, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun DEAŞ silahlı terör örgütüne finans sağlayan yapılanmaya yönelik soruşturması sürüyor. Soruşturma çerçevesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, yapılanmanın örgüt içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarına, Suriye'de bulunan Hol Kampı'nda tutulan esirlere, cezaevlerinde tutuklu bulunan DEAŞ mensuplarına ve ölen teröristlerin ailelerine, örgüt faaliyetlerine ve eylemlerine fon sağlamak maksadıyla sosyal medya platformu üzerinden açılan sayfalarda yardım kampanyası düzenlediği belirlendi.

YAKLAŞIK 14 MİLYON LİRA TOPLADI

DEAŞ'a yapılan yardımların şüpheli Bilal Bilgir'e ait kripto hesabına aktarıldığı belirlendi. Yapılan incelemede bin 254 işlemde toplam 13 milyon 884 bin 319 lira para transfer işlemi gerçekleştirildiği tespit edildi. Örgüte fon aktaran ana toplayıcı konumda bulunduğu iddia edilen Bilal Bilgir, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

  • DEAŞ terör
  • finans sağlama
  • İstanbul operasyonu

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