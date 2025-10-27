İSTANBUL 27°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2025 Pazartesi / 6 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9436
  • EURO
    48,905
  • ALTIN
    5447.55
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 21 şüpheli yakalandı
Güncel

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 21 şüpheli yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün güncel propaganda faaliyetlerini yürüten ve örgütsel haberleşmelerin sağlandığı uygulamaları kullandığı iddia edilen 21 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İHA27 Ekim 2025 Pazartesi 13:35 - Güncelleme:
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 21 şüpheli yakalandı
ABONE OL

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, 21 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne bağlı birimler, terör örgütü DEAŞ'ın yurtiçindeki eylem ve faaliyetlerine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Savcılık talimatıyla yürütülen çalışmalarda, örgüt ile irtibatları saptanan, örgütün güncel propaganda faaliyetlerini yürüten ve örgütsel haberleşmelerin sağlandığı uygulamaları kullandığı iddia edilen kişiler yakın takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin sonunda operasyon için bu sabah saatlerinde düğmeye basıldı.

Birçok adrese özel hareket timleri tarafından yapılan eş zamanlı baskınlarda 21 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerdeki aramalarda ise 2 kasatura, örgütsel flama ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan DEAŞ şüphelileri sorgulanmak üzere TEM Şubeye götürüldü. Polisiye soruşturmada yakalanan zanlılar hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor.

  • terör örgütü
  • DEAŞ operasyon
  • propaganda faaliyetleri
  • haberleşme uygulamaları

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.