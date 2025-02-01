İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 24 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerine yönelik soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 40 şüpheliden 24'ü tutuklanırken, 16 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

- OPERASYON

İstanbul'daki 9 ilçede 52 adres ile Diyarbakır'daki 1 adrese düzenlenen operasyonda 52 şüpheliden 46'sı gözaltına almış, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 40'ı tutuklamaları talebiyle savcılıktan nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Elebaşılığını İsmail O'nun yaptığı şüphelilerin, yasa dışı sohbet ve mescit faaliyetleri kapsamında, DEAŞ terör örgütüne taban kazandırma amacıyla tebliğ çalışmalarında bulunduğu öne sürülüyor. Fitre, zekat ve infak adı altında toplanan paraların örgüt yanlıları yararına kullanıldığı belirtiliyor.