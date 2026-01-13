İSTANBUL 5°C / 2°C
  İstanbul'da DEAŞ finansörlerine sert darbe: MASAK ve HTS verileri incelendi
Güncel

İstanbul'da DEAŞ finansörlerine sert darbe: MASAK ve HTS verileri incelendi

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a fon toplayan ve örgüt mensupları ile irtibatları bulunduğu belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. MASAK ve HTS verileri üzerinde yapılan incelemelerde örgüt bağlantısı nedeniyle daha önce adli işlem görmüş şahıslarla para transferleri yaptığı ve irtibatlarının bulunduğu belirlendi.

13 Ocak 2026 Salı 09:03
İstanbul'da DEAŞ finansörlerine sert darbe: MASAK ve HTS verileri incelendi
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ silahlı terör örgütünün finansal faaliyetlerinin tespit ve deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

"İNFAK" ADI ALTINDA PARA TOPLANILDI

Çalışmalar kapsamında örgüte fon toplayıcı pozisyonunda olduğu değerlendirilen A.G. isimli şahsın Suriye çatışma bölgelerinde terör örgütü yanlısı olarak faaliyet gösteren şahıslara ve İstanbul'daki örgüt yanlısı şahıslar için "infak" adı altında para topladığı yönünde bilgiler elde edildi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda B.A., B.K., D.Ç., H.D., M.G., O.E., S.A. ve H.M.C. isimli toplam 8 şüpheli şahsın MASAK ve HTS verileri üzerinde yapılan incelemelerde örgüt bağlantısı nedeniyle daha önce adli işlem görmüş şahıslarla para transferleri yaptığı ve irtibatlarının bulunduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyon ile 8 şüpheli de yakalanırken, dijital materyallere el konuldu.

