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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 kişi yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 8 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
 
Söz konusu soruşturma kapsamında, 6 ilçede çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 2’si kadın 8 örgüt üyesini gözaltına aldı.
 
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.
 
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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