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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, eylemsel paylaşımlar yapan ve yabancı terörist oldukları belirlenen 8 kişi gözaltına alındı.

IHA9 Temmuz 2025 Çarşamba 10:07 - Güncelleme:
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 şüpheli yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eylemsel amaçlı bomba yapımı ve benzeri paylaşımların yapıldığı uygulamayı kullanan ve yabancı terörist oldukları belirlenen 8 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 1 şüphelinin eylemsel amaçlı bomba yapımı ve benzeri paylaşımların yapıldığı 'ROCKHETCHAT' isimli uygulamayı kullandığı, 2 şüphelinin örgüte ilişkin paylaşılan fotoğraf veya videolarda bulunan şahıslara benzerlik gösterdiği tespit edildi.

7 şüphelinin ise yabancı terörist savaşçı olduğu belirlenirken, toplamda tespit edilen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

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