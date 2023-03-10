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İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İstanbul'da, terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de bulunan kampındaki mensuplarına gönderilmek üzere para topladıkları belirlenen 7 zanlı gözaltına alındı.

AA10 Mart 2023 Cuma 10:22 - Güncelleme:
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, WhatsApp'ta "Allah Yolunda" adıyla açılan grupta, Suriye'de bulunan HOL kampındaki DEAŞ mensuplarına ulaştırılmak üzere çeşitli örgütsel terimler kullanılarak para toplandığı belirlendi.

Örgüte finansman sağlandığı şeklinde elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda, İstanbul'da ikamet eden 7 kişinin bu grupta para topladığı, şüphelilerden birinin daha önce terörizmin finansmanı kapsamında adli işlem gördüğü ve yargılanmasının sürdüğü saptandı.

Zanlıların HTS incelemesinde, örgüt üyeliğinden çok sayıda işlem gören kişiyle görüşme kayıtlarının olduğu, MASAK'tan alınan banka hesap hareketlerinde örgütsel terimli işlem açıklamalarıyla para transferlerinin bulunduğu, aralarında para transfer kaydı bulunanların birkaçıyla ortak şüpheli para hareketlerine rastlandığı belirtildi.

Başsavcılığın talimatıyla Tuzla, Bahçelievler, Beyoğlu, Pendik, Üsküdar, Kağıthane ve Avcılar ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 7 zanlı gözaltına alındı, çok sayıda delile el konuldu.

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