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İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda, eylem hazırlığı içerisinde olabileceği göz önünde bulundurulan 9 şüpheli yakalandı.

IHA23 Ocak 2025 Perşembe 13:25 - Güncelleme:
İstanbul'da DEAŞ operasyonu
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aşırı uç radikal terör örgütü DEAŞ'ın yurt içindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.

Söz konusu örgütle bağlantılı oldukları anlaşılan şüphelilerin yakalanması için İstanbul genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen terör polisi, eylem hazırlığı içerisinde olabileceği göz önünde bulundurulan 9 kişiyi gözaltına aldı.

Baskın yapılan adreslerde ayrıca kendi ülkesinin dışında başka bir ülkeye girişi yasak olan tahdit kodlu 3 yabancı uyruklu ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yakalanan 9 örgüt üyesinin İstanbul TEM Şubedeki sorguları sürüyor.

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