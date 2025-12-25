İSTANBUL 13°C / 7°C
  Yılbaşında saldıracaklardı: İstanbul'da DEAŞ operasyonu
Güncel

Yılbaşında saldıracaklardı: İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütü DEAŞ'ın yaklaşan yılbaşı etkinlikleri kapsamında başta gayrimüslim kişiler olmak üzere Türkiye'yi hedef alan eylem ve saldırı planladığına ilişkin haklarında bilgi bulunan 115 zanlının yakalandığını bildirdi.

25 Aralık 2025 Perşembe 08:45
Yılbaşında saldıracaklardı: İstanbul'da DEAŞ operasyonu
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunun talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen soruşturmalar kapsamında, DEAŞ silahlı terör örgütünün, yaklaşan yılbaşı etkinlikleri kapsamında başta gayrimüslim kişilere yönelik olmak üzere Türkiye'yi hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlamaları yapılacağı yönünde bilgiler bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, terör örgütü faaliyetleri kapsamında çatışma bölgeleri ile irtibatı oldukları anlaşılan, ayrıca bir kısmı hakkında ülke ve uluslararası seviyede terör suçları kapsamında yakalama emri çıkarılan 137 şüphelinin tespit edildiği aktarıldı.

Şüphelilere yönelik İstanbul genelinde 124 farklı adreste eş zamanlı yakalama, gözaltı, arama ve el koyma faaliyeti gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, söz konusu adreslerdeki aramalarda tabancalar, fişekler ve birçok örgütsel dokümana el konulduğu belirtildi.

Açıklamada, operasyonlarda 115 şüphelinin yakalandığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

