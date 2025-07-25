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İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

İstanbul'da DEAŞ terör örgütüne finansal destek gerçekleştirenlerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

IHA25 Temmuz 2025 Cuma 17:17 - Güncelleme:
İstanbul'da DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MASAK tarafından hazırlanan analizlerde, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olabileceği değerlendirilen ve örgütün finansal transferlerini gerçekleştiren kuryelerle, finansal ilişki içerisinde olan şüphelileri ve şirketleri tespit etti.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 9 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal, 1 adet tabanca, 865 adet fişek ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden, 1'inin il göç idaresine teslim edildiği, 3 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, 2 şüphelinin ise tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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