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İstanbul'da DEAŞ'a ağır darbe: 45 kişi yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Çeşitli adreslere yapılan baskınlarda 45 şüpheli gözaltına alındı.

AA28 Ocak 2025 Salı 10:23 - Güncelleme:
İstanbul'da DEAŞ'a ağır darbe: 45 kişi yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ yanlısı faaliyet yürüttüğü tespit edilen, "Ebu Zeyd" ve "Süleyman Hoca" kod adlarını kullanan İsmail O'nun (54), sözde hocalık yaparak illegal ders ve sohbet etkinlikleri düzenlediği belirlendi.

Şüphelinin illegal mescit faaliyetleri kapsamında terör örgütüne taban kazanma amacıyla tebliğ çalışmaları yaptığı, ayrıca mescit genelinde fitre, zekat ve infak adı altında para toplandığı tespit edildi.

Toplanan paraların, sözde mescit bünyesinde faaliyet gösteren kişiler için eğitim ve medrese açmak amacıyla kullanıldığı, Suriye'de terör örgütü PKK/YPG kontrolündeki kamplarda tutulan DEAŞ yanlılarına gönderildiği yönünde bilgilere ulaşıldı.

Sancaktepe'deki sözde mescitte hoca, sorumlu ve katılan olarak faaliyet gösteren 52 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılığın talimatıyla İstanbul merkezli 9 ilçede 52 adrese ve Diyarbakır'da bir adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

45 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

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