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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 8'i yabancı uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.

AA19 Şubat 2021 Cuma 09:29 - Güncelleme: 19 Şubat 2021 Cuma 09:29
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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçmiş dönemlerde Irak ve Suriye'deki çatışma bölgelerinde DEAŞ adına savaşan ve yasa dışı yollarla yurda girdikten sonra İstanbul'a gelerek örgütsel faaliyetlerde bulunan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında, 7 ilçede 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 8'i yabancı uyruklu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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