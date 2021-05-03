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İstanbul'da DEAŞ'a operasyon

İstanbul'da 10 ayrı ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

DHA03 Mayıs 2021 Pazartesi 14:08 - Güncelleme: 03 Mayıs 2021 Pazartesi 14:08
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren ve dini istismar eden terör örgütü DEAŞ'a fon sağlamak amacıyla "infak" adı altında para transferi yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Bugün 10 ilçede düzenlenen operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin "6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesinin Hakkında Kanununa Muhalefet Etme" ve "Silahlı Terör Örgütü Üyeliği" suçlarını işlediği belirtildi. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatılırken, adreslerde yapılan aramalarda örgütsel doküman ve bir miktar para ele geçirildi.

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