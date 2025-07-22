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İstanbul'da DEAŞ'a operasyonu: 3 ilçede 6 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 adrese baskın yapan polis, 6 şüpheliyi yakaladı.

İHA22 Temmuz 2025 Salı 10:18 - Güncelleme:
İstanbul'da DEAŞ'a operasyonu: 3 ilçede 6 gözaltı
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İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 3 ilçede 9 farklı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma ve terörizmin finansmanın önlenmesi hakkında kanuna muhalefet suçları ile ilgili çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmalarda, MASAK tarafından hazırlanan analizlerde, DEAŞ terör örgütü ile bağlantılı olabileceği değerlendirilen ve örgüt adına finansal transferlerde "kurye" olarak faaliyet yürüttüğüne dair şüphe bulunan bazı şahıslar ile bu şahıslarla finansal ilişki içerisinde olan diğer şüpheli kişi ve şirketler tespit edildi.

Belirlenen şüphelilerin yakalanması için harekete geçen polis ekipleri, İstanbul merkezli 3 ilçede 9 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, çok sayıda dijital materyal, 1 adet tabanca, 865 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

  • DEAŞ operasyonu
  • İstanbul baskını
  • terör örgütü yakalandı

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