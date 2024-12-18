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İstanbul'da değnekçi operasyonu

İstanbul'da araçlarını sokaklara park etmek isteyen sürücülerden para isteyen değnekçilere yönelik yapılan operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Ayrıca hatalı park yapan 204 sürücüye 152 bin 985 lira idari para cezası uygulandı.

IHA18 Aralık 2024 Çarşamba 09:43 - Güncelleme:
İstanbul'da değnekçi operasyonu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, korsan otoparkçılık yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Beşiktaş ilçesi Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek semtlerinde değnekçilerin, araçlarını park etmek isteyen sürücülerden ücret talep ettiği belirlendi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik 14 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca yapılan denetimler esnasında hatalı yaptıkları belirlenen 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun; 61(Park yapmanın yasak olduğu yerlerde park yapmak) maddesinden 204 sürücü 152 bin 985 lira idari para cezası uygulandı. Sürücülerden park parası isteyen şüpheliler ise sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.

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