13 Kasım 2025 Perşembe
  • İstanbul'da dehşet anları! Darbettiği komşusunu pencereden attı
Güncel

İstanbul'da dehşet anları! Darbettiği komşusunu pencereden attı

İstanbul Fatih'te çıkan komşu tartışması kötü sona erdi. Bir kişi, önce darp edilip ardından binanın camından atıldı.

13 Kasım 2025 Perşembe 10:33
İstanbul'da dehşet anları! Darbettiği komşusunu pencereden attı
İstanbul Fatih'te dün akşam saatlerinde binadaki komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada, bir kişi komşusunu önce darp etti, daha sonra ise binanın camından attı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Kumkapı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir binada komşular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi komşusunu binanın penceresinden dışarıya attı.

Çatıya düşen şahıs bir süre sonra ayağa kalkarak çatıda gezindi. O esnada sokak ortasında elinde bıçak olan bir şahıs binadan çıkan başka birisini kovalamaya başladı. Sokak üzerinde yaşanan o hareketlilik bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

  • İstanbul Fatihte
  • komşu tartışması
  • kötü son

