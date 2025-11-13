İstanbul'da dehşet anları! Darbettiği komşusunu pencereden attı

İstanbul Fatih'te dün akşam saatlerinde binadaki komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışmada, bir kişi komşusunu önce darp etti, daha sonra ise binanın camından attı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Fatih Kumkapı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir binada komşular arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bir kişi komşusunu binanın penceresinden dışarıya attı.

Çatıya düşen şahıs bir süre sonra ayağa kalkarak çatıda gezindi. O esnada sokak ortasında elinde bıçak olan bir şahıs binadan çıkan başka birisini kovalamaya başladı. Sokak üzerinde yaşanan o hareketlilik bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.