İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Ekim 2025 Salı / 22 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,8352
  • EURO
    48,3976
  • ALTIN
    5568.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da dehşet anları! Kendisine vuran kadını döverek yerde sürükledi
Güncel

İstanbul'da dehşet anları! Kendisine vuran kadını döverek yerde sürükledi

İstanbul Fatih'te bir adam, kendisine vuran kadını sokak ortasında döverek yerde sürükledi. Kadına yönelik şiddet bir kez daha kameralara yansıdı.

İHA14 Ekim 2025 Salı 10:55 - Güncelleme:
İstanbul'da dehşet anları! Kendisine vuran kadını döverek yerde sürükledi
ABONE OL

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir adam kendisine vuran kadını, sokak ortasında döverek yerde sürükledi. Dehşet anları ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Fatih Hırka-i Şerif Mahallesi Dirim Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir adam, kendisine vuran kadını sokak ortasında öldüresiye dövdü.

Öfkeli adam, bir o tarafa bir bu tarafa savrulan kadını, yerde sürükledi. Talihsiz kadın, aldığı darbelerin etkisiyle yere yığılırken, adam ise onu kendine getirmeye çalıştı. Bir süre sonra kendine gelen kadın ve yanındaki adam oradan uzaklaştı. Olayın kıskançlıkla ilgili olduğu iddia edilirken, dehşet anları ise kameraya yansıdı.

Öte yandan başka bir kadın ve adamın ise olayı gördükleri halde müdahale etmeden yanlarından geçmeleri ise dikkat çekti.

ÖNERİLEN VİDEO

Kargu hedefi tam isabetle vurdu! Zırh delici mühimmatla havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.