İSTANBUL 29°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2024 Cuma / 8 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2972
  • EURO
    37,5107
  • ALTIN
    2908.68
  • BIST100
    9028.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İstanbul'da dehşet! AVM'de 3 kişiyi bıçakladı

Başakşehir'deki alışveriş merkezinde (AVM) 3 kişiyi bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan 17 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edildi.

AA11 Ekim 2024 Cuma 12:39 - Güncelleme:
İstanbul'da dehşet! AVM'de 3 kişiyi bıçakladı
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri dün saat 17.15 sıralarında, Kayaşehir'de bulunan AVM'de bıçaklı kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine gitti.

Ekipler, olay yerinde 3 kişinin yaralı halde beklediğini tespit etti.

AVM'ye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralılar E.Ç. (58), S.Y. (32) ve H.F.E'nin (14) hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin 17 yaşındaki M.G. olduğunu belirleyerek, zanlıyı ikametinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli M.G. adliyeye sevk edildi.

  • saldırı
  • yaralama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.