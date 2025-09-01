İSTANBUL 30°C / 20°C
Güncel

İstanbul'da dehşet: Balkonda ceset bulundu

İstanbul Esenler'de bir apartmanın zemin katındaki balkonda kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu.

1 Eylül 2025 Pazartesi 10:49
İstanbul'da dehşet: Balkonda ceset bulundu


Esenler'de bir binanın zemin katındaki balkonda erkek cesedi bulundu.

Kemer Mahallesi 905 Sokak'taki 4 katlı binanın zemin katındaki daireye ait balkonda hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, kafasına darbe aldığı değerlendirilen erkek şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında 50 yaşlarında olduğu düşünülen kişinin üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmadı.

İncelemelerin ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

  • İstanbul Esenler
  • Apartman Zemin Katı
  • Ceset Bulundu

