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İstanbul'da dehşet! Çakarlı araçla yol kesip bir kişiyi bıçakladı

İstanbul Hadımköy'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Çakarlı minibüs sürücüsü, trafikte tartıştığı aracın önünü kesip bir kişiyi bıçakladı.

DHA22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:21 - Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 11:21
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Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy'de meydana geldi. İddiaya göre 34 PML 55 plakalı çakarlı minibüsün sürücüsü M.E.U, seyir halindeyken yol verme tartışması yaşadığı Dadaş Aras'ın önünü kesti. Minibüsünde çakar bulunan M.E.U. ile Aras arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında önü kesilen Dadaş Aras, cep telefonu ile yaşananları ve araçta bulunan çakarı kaydetmeye başladı. Aras'ın görüntüleri çektiği sırada M.E.U.'nun küfürler ettiği ve tehditler savurduğu duyuldu. Bir süre sonra telefon kaydı son bulurken saldırgan, Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçakladığı öğrenildi. Çevrede bulunan vatandaşlar hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra Aras, ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri de araç üzerinde parmak izi çalışması yaparak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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