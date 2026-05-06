6 Mayıs 2026 Çarşamba / 20 Zilkade 1447
Güncel

İstanbul'da deniz ulaşımına engel

İstanbul'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı bildirildi.

AA6 Mayıs 2026 Çarşamba 08:09
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadoluhisarı-Küçüksu, Küçüksu-İstinye, Rumeli Kavağı-Eminönü, Çubuklu-İstinye, Anadolu Kavağı-Rumeli Kavağı-Sarıyer, Kadıköy-Sarıyer ve Anadolu Kavağı-Üsküdar hatlarında seferlerin elverişsiz hava koşulları nedeniyle ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağı belirtildi.

İSTANBUL'DA SABAH SAATLERİNDE SİS ETKİLİ OLUYOR

İstanbul'da, Boğaz çevresi ve bazı ilçelerde sabah saatlerinde sis etkisini gösteriyor.

Kentte İstanbul Boğazı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile bazı ilçelerde sabahın ilk ışıklarından itibaren sis görüldü.

Şişli, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Ataşehir'de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Sürücüler, sisin etkili olduğu yollarda araçlarıyla kontrollü seyretti.

Kentteki bazı yüksek katlı binaların görünürlüğü sisten dolayı azalırken, boğaz hattındaki tarihi yapılar da sis altında kaldı.

