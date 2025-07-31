Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) son dakika uyarısına göre, Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem İstanbul'un yanı sıra Tekirdağ ve diğer çevre illerde de hissedildi.

Silivri ilçesine 24,65 kilometre uzaklıktaki depremin, 9,91 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Marmara Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını aktardı.

Depremin yerin 9.91 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.