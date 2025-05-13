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İstanbul'da deprem meydana geldi

İstanbul Büyükçekmece'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

13 Mayıs 2025 Salı 07:22 - Güncelleme:
İstanbul'da deprem meydana geldi
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