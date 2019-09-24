25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6896
  • 6,2553
  • 280.525
  • 101537
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul son dakika deprem!

İstanbul'da deprem mi oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İstanbul son dakika deprem araştırmaları yoğun bir şekilde araştırılıyor. İstanbul'un çeşitli bölgelerinde hissedilen deprem oldu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul'da deprem mi oldu? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İstanbul son dakika deprem araştırması yapılıyor. İstanbul'un çeşitli bölgelerinde hissedilen deprem oldu.
 

 
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Saat 11:01'de bir sarsıntı meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'in verilerine göre depremin Marmara Ereğlisi açıklarında 4,7 büyüklüğünde olduğu öğrenildi. 
 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin büyüklüğünü 4.6 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi'ne göre, depremin büyüklüğü 4.7.
 
AFAD, sarsıntının Silivri'nin 20 kilometre açıklarında gerçekleştiğini bildiriyor.
 
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) verilerine göre ise, depremin büyüklüğü 4.7.
 
Sarsıntının merkez üssü Marmara Ereğlisi'ne 15 kilometre, İstanbul Büyükçekmece'ye 45 kilometre uzaklıkta. Merkez üssünün şehir merkezlerine mesafesi ise Tekirdağ 52 kilometre, İstanbul ise 71 kilometre.
 
İstanbul'da etkili şekilde hissedilen sarsıntının derinliği ise, AFAD'a göre 5 kilometre, Kandilli Rasathanesi'ne göre 9,8 kilometre.
 
Deprem İstanbul ve Tekirdağ'da herhangi bir hasar veya yaralanmaya yol açmadı.
 
 
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin şu ana kadar can kaybı veya herhangi bir hasar olmadığını bildirdi. 

PKK´nın cephaneliği havaya uçuruldu! Görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Üç komutanlıkta FETÖ operasyonu

Üç komutanlıkta FETÖ operasyonu

Bu çekirdeğin tanesi 5, kilosu 5 bin lira!

Bu çekirdeğin tanesi 5, kilosu 5 bin lira!

Yargıtay'dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren emsal karar

Yargıtay'dan milyonlarca işçiyi ilgilendiren emsal karar

Kolombiya basını ayağa kalktı: Falcao'ya saygısızlık

Kolombiya basını ayağa kalktı: Falcao'ya saygısızlık

Kan donduran olay: 10 yaşındaki çocuğu buldu!

Kan donduran olay: 10 yaşındaki çocuğu buldu!

Yasak dün ilan edilmişti: Belediye başkanının aracına 'çakar' cezası

Yasak dün ilan edilmişti: Belediye başkanının aracına 'çakar' cezası

Emekliye çifte zam müjdesi

Emekliye çifte zam müjdesi

Türk ve ABD zırhlıları Fırat'ın doğusuna geçti

Türk ve ABD zırhlıları Fırat'ın doğusuna geçti
 

POPÜLER HABERLER

Kedi yürekleri ağza getirdi! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Kedi yürekleri ağza getirdi! Görüntüler sosyal medyayı salladı

Fotoğraf sanatçıları eşsiz gün batımını fotoğrafladı

Fotoğraf sanatçıları eşsiz gün batımını fotoğrafladı

21.yüzyılın en iyi 11'i!

21.yüzyılın en iyi 11'i!

Kariyerlerinden vazgeçerek bu işe girdiler, siparişlere yetişemiyorlar

Kariyerlerinden vazgeçerek bu işe girdiler, siparişlere yetişemiyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA