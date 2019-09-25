Son dakika Marmara'da korkutan deprem! İstanbul'da deprem mi oldu?
İstanbul'da deprem mi oldu? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Son dakika Marmara'da deprem. Kandilli Rasathanesi yaptığı açıklamada Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
İstanbul'da deprem mi oldu? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Son dakika Marmara'da deprem haberleri araştırıyor. Kandilli Rasathanesi yaptığı açıklamada Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
AFAD tarafından yayınlanan son dakika bilgisine göre bugün saat 16:07'de merkezüssü Marmaraereğlisi olan 3.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.02 kilometre olarak ölçüldü.
İSTANBUL DÜN SALLANMIŞTI
Dün İstanbul Silivri'de saat 11.01'de 4.6 şiddetinde bir deprem meydana gelmiş ve deprem İstanbul'un tamamından hissedilmişti. 4.6'lık depremin ardından çok sayıda artçı deprem de meydana gelmişti.
Detaylar birazdan..
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.