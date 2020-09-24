24 Eylül 2020 Perşembe 16:39 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 17:14

AFAD verilerine göre, Marmara Denizi'nde saat 16.38'de merkez üssü Marmaraereğlisi'nin 18 kilometre açığı olan 4.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Marmara Ereğlisi'nde saat 16.38'de meydana gelen deprem nedeniyle İstanbul'da ev ve işyerlerinde bulunan bazı vatandaşlar, cadde ve sokaklara indi.

18.87 kilometre derinlikte oluştuğu belirlenen depremin yarattığı kısa süreli sarsıntı İstanbul ve çevre illerde de hissedildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Valilik'ten yapılan açıklamada, AFAD Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 16.38'de Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. İstanbul, Tekirdağ/ Marmaraereğlisi ve hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun."