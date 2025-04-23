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İstanbul'da deprem! Uçuşlar normal seyrinde sürüyor

İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında herhangi bir olumsuzluğa ve operasyonlara engel bir duruma rastlanmadı.

AA23 Nisan 2025 Çarşamba 15:28 - Güncelleme:
İstanbul'da deprem! Uçuşlar normal seyrinde sürüyor
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Sabiha Gökçen Havalimanı meydan otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ (HEAŞ), İstanbul'da meydana gelen depremlere ilişkin açıklama yaptı.

İstanbul ve çevre illerde hissedilen depremler nedeniyle "geçmiş olsun" dileğinde bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ olarak havalimanımızın terminal, hizmet binaları, apron, taksi yolları ve pist kontrolleri sağlanmış olup herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamış; havalimanı geneli pat sahalarında operasyona engel bir durum olmadığı tespit edilmiştir. Havalimanı faaliyetlerimizin kesintisiz bir şekilde devam etmesi için tüm birim ve paydaşlarımızla gelişmeleri yakından takip ediyoruz."

Öte yandan, deprem sonrası pist kontrolü nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek bazı uçaklar bir süre pas geçmek zorunda kaldı. Kontrollerin ardından uçaklar piste sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.

Depremler İstanbul Havalimanı'nda da herhangi bir soruna yol açmadı. Havalimanında uçuşlar rutin seyrinde ilerlerken, havalimanı binasında da herhangi bir problem yaşanmadı.

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