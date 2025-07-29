Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan yapay zeka destekli "Afet Acil Durum Ünitesi", İstanbul'da ilk olarak okul bahçesine yerleştirilirken, ağustos itibarıyla meydanlara ve toplanma alanlarına da konulacak.

İstanbul Valiliği ve Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı desteğiyle hayata geçirilen "Afet Acil Durum Ünitesi" projesi kapsamında, olası İstanbul depremine hazırlık amacıyla yeni tip konteynerler üretiliyor.

Yapay zeka destekli 12 metrekarelik yeşil ünite, 1999'daki Gölcük Depremi sonrası kullanılan 4 metrekarelik turuncu konteynerlerin yerini alarak, ağustos itibarıyla İstanbul'daki meydanlara ve toplanma alanlarına yerleştirilecek.

Gelişmiş teknolojik donanımı ve sürdürülebilir yapısıyla dikkati çeken ünite, afet anında insan müdahalesine gerek kalmadan devreye girerek, sismik deprem sensörüyle 5,5 ve üzerindeki depremde otomatik açılıyor.

Enerjisini güneşten alan ünitede, temiz su deposu, atık tankı, çift kabin tuvaleti, ilk yardım ve arama kurtarma malzemeleri, yiyecek, battaniye ve ısıtıcı gibi temel yaşam ihtiyaçları bulunuyor.

Aynı zamanda yapay zeka destekli sistem sayesinde ünitedeki malzemelerin stok ve son kullanma tarihleri takip edilebilirken, okullar için tasarlananlarda ise özel güvenlik sistemi ile öğrencilerin afet anında kimlere teslim edileceği bilgisi kayıt altına alınıyor.

İLK ÜNİTE PREVEZE İLKOKULUNUN BAHÇESİNE YERLEŞTİRİLDİ

Üretimine başlanan "Afet Acil Durum Ünitesi"nin ilk örneği. Gaziosmanpaşa'daki Preveze İlkokulunun bahçesine yerleştirildi.

"Afete Hazır Okulum" projesinin koordinatörü Gaziosmanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Yasemin Küçük, tasarımını yaptığı üniteyi AA muhabirine anlattı.

Küçük, 2019'da İstanbul'da gerçekleşen depremde sorunsuz şekilde okul bahçelerine çıkarılan öğrencilerin saatlerce dışarıda kalmalarıyla farklı ihtiyaçların da doğduğunu fark ettiklerini söyledi.

Depremde okulların yıkılmadığını ancak çocuklar çok uzun süre bahçede kaldığında ne olacağını düşündüklerini belirten Küçük, 1999'daki depremden sonra belirli alanlarda kurulan turuncu konteynerlerden ise kentte sadece 574 tane kaldığını öğrendiklerini aktardı.

Küçük, konteynerlere bakmak istediklerinde ise anahtarının bile ortada olmadığını söyleyerek, "Anahtarını buluyorsunuz, içinde malzeme yok. Malzemelerin günü geçmiş, kaybolmuş. 'Bu iş böyle olmaz.' dedik. Sonra da büyük bir deprem oldu, 11 ilimizi etkiledi. Bunun ardından o dönem ünitenin tasarımını yaptık." dedi.

"ÜNİTENİN KURULDUĞU HER YERDE DEVLETİN SESİNİ DUYABİLECEKSİNİZ"

Kamu ve özel sektör işbirliğiyle hayata geçirilen projenin ilk etabı için mahalle muhtarının sponsor bulduğunu ve okul müdürünün de destek sağladığını dile getiren Küçük, "Ünite sadece okullarda kurulmuyor. Biz ilk olarak okulda kurduk. İlk tasarım amacı öğrencilerdi ama her yere kurulması gerekiyor. İçinde afet sonrasında ilk 72 saatte gereken malzemeler var. Arama kurtarma malzemelerinin tamamı yani AFAD listesinde bulunan tüm malzemeler, ilk yardım seti, yangın söndürme malzemesi, temel ihtiyaç malzemeleri, ilk 72 saat yetecek temel malzemeler, hijyen ürünleri, yiyecek var. Bu bir kutu değil, bu akıllı bir kutu. Enerjisini kendisi üretiyor. Solar sistem var." ifadelerini kullandı.

Ünitenin kapısının anahtarla değil deprem olduğunda otomatik açıldığını anlatan Küçük, şöyle devam etti:

"Deprem anında en önemli şey haberleşme. Ünitenin kurulduğu her yerde devletin sesini duyabileceksiniz. Siz 'Sesimi duyan var mı?' diye seslendiğinizde bu sistemin kurulduğu her yerde devlet size seslenebilecek. 'Sesinizi duyuyoruz, toplanma bölgelerimizde, okullarımızda, meydanlarımızda, afet acil durum ünitelerinin bulunduğu alanlara gidiniz.' diye. Oralarda aydınlatma, enerji, temel ihtiyaçlarının tamamı var. Bunu İstanbul halkına, İstanbul Valiliği aracılığıyla vereceğiz. Valimiz Davut Gül'ün çok büyük destekleri var. Meydanlara, okullara, toplanma alanlarına kurulması yönünde tüm şartnameler yürütülmüş durumda. Çok hızlı hareket ederek İstanbul'a afet öncesi üniteleri kazandıracağız."

OKUL MÜDÜRÜNE "SON KULLANMA TARİHİ YAKLAŞIYOR, ÜRÜNLER DEĞİŞTİRİLSİN" UYARISI GİDİYOR

Küçük, ünitenin yapay zeka destekli bir tasarımı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Okulumuzda 1000 öğrenci var diyelim. 1000 öğrencinin bilgilerinin olduğu bir tabletimiz var. O tablette tüm malzemelerin barkod sistemi var. Okul müdürüne erken uyarı sistemi gidiyor. 'Son kullanma tarihi yaklaşıyor, ürünler değiştirilsin.' diye uyarı geliyor. Ayrıca deprem olduğunda, çocuklarımızın aileleri gelecek. Kime teslim edeceğiz çocuğu? Yapay zeka destekli veri tabanında çocuğun kime teslim edileceğini görüyorsunuz. Teslim ettiğiniz kişinin bilgilerini alıp girebiliyorsunuz. Yani çocuğun kaybolma, farklı bir şekilde gitmesi diye bir kavram yok."

Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Muhtarı Enver Çatalkaş ise projeyi öğrendiğinde çok hoşuna gittiğini, ünitenin hayata geçirilmesinden mutluluk duyduğunu dile getirdi.