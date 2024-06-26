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Güncel

İstanbul'da dev operasyon! 4 büyük kulübe ait forma ele geçirildi

İstanbul'da yurt dışından kaçak olarak yurda sokulduğu iddia edilen ve piyasa değeri 250 milyon liranın üzerinde olan Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüplerine ait 180 bin 324 adet forma ele geçirildi.

IHA26 Haziran 2024 Çarşamba 14:44 - Güncelleme:
İstanbul'da dev operasyon! 4 büyük kulübe ait forma ele geçirildi
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Alınan bilgilere göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın aralarında bulunduğu dört büyük spor kulübünün futbol takımlarına ait formaların yurt dışından ülkeye kaçak olarak getirildiği ve Türkiye'de piyasaya sürülmeye hazırlanıldığı bilgisine ulaştı. Mali değeri 250 milyon liranın üzerinde olan söz konusu formaları piyasaya sürmeye çalışan uluslararası şebekeyi takibe alan polis, Güngören ve Esenler ilçelerinde 2 iş yeri ve bir depo tespit etti. Belirlenen adreslere dün eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı. Kaçakçılık polisi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, dört kulübün futbol A takımlarına ait kaçak ya da sahte olduğu anlaşılan 180 bin 324 forma ve antrenman eşofmanı ele geçirildi. Ele geçirilen yeni ve eski sezonlara ait formalara el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Operasyon kapsamında el konulan ürünlerin şebeke tarafından 2024-2025 futbol sezonu öncesi piyasaya sürülmek istendiği ve milyonlarca liralık vurgun yapmaya hazırlandıkları anlaşıldı. El konulan ürünlerin sahte ya da kaçak olup olmadığı, ilgili kurumlarca yapılacak incelemelerin sonunda ortaya çıkacak.

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