İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Nisan 2025 Salı / 2 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,4504
  • EURO
    43,8475
  • ALTIN
    4096.33
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: Şüpheliler tutuklandı
Güncel

İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: Şüpheliler tutuklandı

İstanbul'da 1 ton 291 kilo 505 gram uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

AA29 Nisan 2025 Salı 13:37 - Güncelleme:
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu: Şüpheliler tutuklandı
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Arnavutköy'de park halindeki bir tırda uyuşturucu olduğunu değerlendiren ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından düzenledikleri operasyonda, 1 ton 153 kilo 680 gram metamfetamin ele geçirdi.

Ekipler ayrıca Esenler ve Eyüpsultan'da düzenledikleri iki ayrı operasyonda 1 kilo 5 gram kokain, 136 kilo 820 gram uyuşturucu yapımında kullanılan madde yakaladı.

Operasyonlarda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede ele geçirilen suç unsurlarının sergilenmesini ziyaret ederek, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Yıldız, operasyonlara ilişkin, "Bu yapılan çalışmalarda 3 şüpheli gözaltına alınmış, adli makamlarca tutuklanmıştır. Bu operasyonlar bize gösteriyor ki uyuşturucu ile mücadelede ne kadar yöntem değiştirilirse değiştirilsin sınır yok, taviz yok. Biz daha önce ifade ettiğimiz gibi gençliğimizi, geleceğimizi çaldırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.