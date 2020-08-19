İstanbul'da DHKP-C operasyonu: 2 gözaltı

DHA 19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:27 - Güncelleme: 19 Ağustos 2020 Çarşamba 11:27

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen ve terör örgütüne silah ve patlayıcı temin ettiği tespit edilen L.Y. ve M.Ö. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında Beylikdüzü'nde bulunan iş yerinde yapılan aramalarda ise 16 el bombası, 1 pompalı tüfek ve tüfeğe ait 29 mermi, 2 adet kalaşnikof silahına ait şarjör, bomba yapımında kullanılan 147 adet torpil, 11 maytap fitili, ateşleme fitilleri ile elektrik kabloları ele geçirildi.