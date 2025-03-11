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İstanbul'da DHKP-C'nin işçi yapılanmasına operasyon! Belediye çalışanları gözaltında

İstanbul'da DHKP-C'nin işçi yapılanmasına gerçekleştirilen operasyon kapsamında aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

HABER MERKEZİ11 Mart 2025 Salı 08:32 - Güncelleme:
İstanbul'da DHKP-C'nin işçi yapılanmasına operasyon! Belediye çalışanları gözaltında
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İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyonda, aralarında belediye çalışanlarının da bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alındı.

Örgütün, 2014-2016 yılları arasında Ataşehir, Maltepe, Sarıyer ve Şişli Belediyeleri ile görüşerek örgüt adına Finansal Destek talep ettiği belirlendi.

Örgütün, "Kazova Tekstil" isimli firmanın çalışanlarının işten çıkarılmaları ve alacaklarının ödenmemesi üzerine şirketin örgüt tarafından ele geçirildiği ve Kazova isimli tekstil firmasının 2014-2015 yılları arasında Sarıyer ve Şişli Belediyeleri tarafından gerçekleştirilen ihalelere girdiği tespit edildi.

Yakalanan şüpheliler arasında, Örgüte 2014-2016 yıllarında örgüte finans sağlayan Ataşehir Belediyesinde 3, Maltepe Belediyesinde 5 Sarıyer Belediyesinde 8 ve Şişli Belediyesinden de 8 şüpheli bulunuyor.

  • terör örgütü
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