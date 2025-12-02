İSTANBUL 15°C / 7°C
Güncel

İstanbul'da DHKP/C'ye kaynak sağlayan ağ çökertildi

İstanbul'da DHKP/C örgütüne üyelik nedeniyle cezaevinde bulunan hükümlülere mali kaynak oluşturan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı, adreslerde arama işlemine devam edildiği öğrenildi.

IHA2 Aralık 2025 Salı 09:42 - Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca DHKP/C örgütüne üyelik nedeniyle cezaevinde bulunan hükümlülere mali kaynak oluşturan ve bu yolla örgüt üyelerinin bağlılığını devam ettirmeye çalışanlara yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında MASAK raporunda hesap hareketleri görülen ve resmi kayıtlara göre hükümlülerle aralarında vekalet ilişkisi bulunmayan 4 şüpheli Jandarma Tem Bürosunca yakalandı. Öte yandan, adreslerde arama işlemine devam edildiği öğrenildi.

