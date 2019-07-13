Dehşete düşürmüştü... Yakalandı

Basın Ekspres bağlantı yolu İkitelli mevkisinde otomobilli bir maganda, ellerini direksiyondan çekerek aracı saniyelerce diziyle kullanmıştı. O anları sosyal medyada paylaşan maganda, E-5 Karayolu’nun çeşitli noktalarında araçların arasında “makas” atarak trafiği tehlikeye düşürmüştü. Bununla da yetinmeyen maganda bir de trafikte sürücülerle yarışarak hem kendi hem de vatandaşların canını tehlikeye atmıştı.

2 BİN 220 LİRA İDARİ PARA CEZASI KESİLDİ

Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri, çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, aracını diziyle kullanan magandanın 34 PS 3534 plakalı otomobilin sürücüsü Görkem E.A. olduğunu tespit etti. Çalışmalara devam eden polis, Görkem E.A.’nın trafikte yarıştığı kişinin ise 34 SD 8536 plakalı otomobilin sürücüsü K.G. olduğunu belirledi. Sivil trafik polisi tarafından yakalanan magandalar şubeye götürürdü. Şubede magandalardan Görkem E.A.’ya (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek) maddesinden bin 2 lira, (araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka araçlara izin alınmaksızın reklam,yazı, işaret, resim şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerini takmak yazmak sesli ışıklı donanım bulundurmak) maddesinden 108 lira, (Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak ve zorunluluk ve yükümlülüklere uymamak) maddesinden de 108 lira olmak üzere toplamda bin 218 lira idari para cezası uyguladı.

EHLİYETLERİNE EL KONULDU

Görkem E.A.’nın trafikte yarıştığı 34 SD 8536 plakalı araç sürücüsü K.G.’ya ise, (Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardi ardına birden fazla şerit değiştirmek) maddesinden bin 2 lira, idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücülerin ehliyetine Karayolları Trafik Kanunu'nun 45. ve Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 90. maddesi gereğince, sağlık kurulları tarafından sağlık şartlarına haiz olduğunu yeni bir sağlık raporu ile belgeleyene kadar geçici olarak el konuldu.

2 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANACAKLAR

Şubede işlemleri tamamlanan magandalar, (Kara, Deniz Hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) maddesinden adli işlem yapılmak üzere Görkem E.A. Zeytinburnu Merkezefendi Polis Merkezine, K.G. ise Avcılar Polis Merkezine teslim edildi.