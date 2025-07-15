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Güncel

İstanbul'da doğal gaz borusunda patlama! 2 kişi yaralandı

Küçükçekmece'de altyapı çalışmaları sırasında doğal gaz borusunun patlaması sonucu 2 İSKİ çalışanı yaralandı.

AA15 Temmuz 2025 Salı 18:47 - Güncelleme:
İstanbul'da doğal gaz borusunda patlama! 2 kişi yaralandı
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Söğütlüçeşme Mahallesi 3. Erguvan Sokak'ta yapılan kazı çalışmaları sırasında, doğal gaz borusunda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlama sırasında bölgede çalışan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (İSKİ) görevli 2 personel hafif yaralandı.

BİNA HASAR GÖRDÜ

Patlamanın etkisiyle çevredeki bir binada hasar oluştu, bölgede bulunan bir kepçe de zarar gördü.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

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