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İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu: 30 tutuklama

İstanbul'da, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp insanları dolandıran 30 kişi tutuklandı. Zanlıların 36 kişiyi toplamda 5 milyon 121 bin lira dolandırdıkları belirtildi.

AA20 Ocak 2025 Pazartesi 11:58 - Güncelleme:
İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu: 30 tutuklama
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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kendilerini telefonda banka görevlisi olarak tanıtarak, 36 kişiyi kredi imkanı sağlayacakları veya sigorta bedelini iade edecekleri vaadiyle toplam 5 milyon 121 bin lira dolandıran 42 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye getirildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 8'i serbest bırakılırken, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerin 30'unun tutuklanmasına, 4'ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınamayan 4 şüphelinin ise firari olarak arandığı öğrenildi.

  • banka dolandırıcılığı
  • İstanbul
  • şüpheliler tutuklandı

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