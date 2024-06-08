İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, lüks sitelerde çağrı merkezi kuran grupların, vatandaşları dolandırmaya çalıştıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin telefonla aradıkları mağdurlara, "jigolo sitelerine üye olmuşsunuz, hakkınızda icra takibi başlatılacak" diyerek dolandırıcılık yaptıklarını belirleyen ekipler, Esenyurt'ta tespit ettikleri adrese operasyon düzenledi.

Çağrı merkezi şeklinde dizayn edilmiş evde 5 şüpheli yakalandı. Adresteki aramada ise çok sayıda dijital materyal, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ile 8 bin vatandaşa ait kişisel bilgiler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.