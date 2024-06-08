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İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu

İstanbul'da vatandaşları telefonda dolandırmaya çalışan 5 şüpheli yakalandı.

AA8 Haziran 2024 Cumartesi 11:47 - Güncelleme:
İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, lüks sitelerde çağrı merkezi kuran grupların, vatandaşları dolandırmaya çalıştıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin telefonla aradıkları mağdurlara, "jigolo sitelerine üye olmuşsunuz, hakkınızda icra takibi başlatılacak" diyerek dolandırıcılık yaptıklarını belirleyen ekipler, Esenyurt'ta tespit ettikleri adrese operasyon düzenledi.

Çağrı merkezi şeklinde dizayn edilmiş evde 5 şüpheli yakalandı. Adresteki aramada ise çok sayıda dijital materyal, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tüfek ile 8 bin vatandaşa ait kişisel bilgiler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

  • dolandırıcılık
  • gözaltı
  • operasyon

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