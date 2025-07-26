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  • İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu! Oyuncu Meral Kaplan gözaltına alındı
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İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu! Oyuncu Meral Kaplan gözaltına alındı

Arnavutköy'de arazi satışı vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 3 zanlı tutuklandı. Operasyonda oyuncu Meral Kaplan da gözaltına alırken, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

AA26 Temmuz 2025 Cumartesi 12:28 - Güncelleme:
İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu! Oyuncu Meral Kaplan gözaltına alındı
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İstanbul Arnavutköy'de arazi satışı vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı, arasında bir oyuncunun da bulunduğu 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdur E.Y'nin Arnavutköy'de bir arazinin satışı için şüpheli S.Ö. ile yönlendirdiği kişilere toplam 23 milyon lira gönderdiğini, ancak satış işleminin gerçekleşmediğini belirterek şikayetçi olması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, çalışmalarında S.Ö. ile olaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı. Adreslerdeki aramalarda, 2 ruhsatsız silah, 2 şarjör ile fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden S.Ö'nün 7, D.Ö'nün 1, A.Ş'nin 1, N.T'nin 2, M.D'nin ise 3 suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ö, D.Ö. ve A.Ş. tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, çalışmaların devamında olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla oyuncu Meral Kaplan'ı da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kaplan, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

  • Meral Kaplan
  • dolandırıcılık
  • gözaltı

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