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İstanbul'da dolu paniği: Viyadük altları otopark oldu

İstanbul'da yapılan şiddetli yağış ve dolu uyarısı üzerine, vatandaşlar tedbir alıyor. Kapalı otoparklarda yer bulamayan vatandaşlar arabalarını korumak için köprü ve viyadük altlarına park ediyor.

DHA08 Ekim 2020 Perşembe 07:03 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 07:03
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İstanbul'da meteorolojiden yapılan şiddetli yağış ve dolu uyarısı üzerine vatandaşlar araçlarının doludan zarar görmemesi için önlemler almaya başladı. Şanslı olanlar kapalı otoparklarda yer bularak evlerine rahat bir şekilde giderken, yer bulamayanlar ise türlü çözümlerle araçlarını korumaya çalışıyor. Kimi evinin önüne park ettiği aracının üstünü battaniye, halı, kilim gibi şeylerle örterken kim de arabasını oturduğu yere yakın köprü, üst geçit ve viyadük altlarına park ederek önlem almaya çalışıyor.

Ataşehir'de aracını bir alt geçidin altına park edenlerden biri olan Özden Dikkaya; “Geçen birkaç gün önce dolu yağmıştı, aracım bayağı bir zarar gördü. Aracın zarar görmesi problem değil de sonrasında işlem yaptırmak işçin sıra beklemek sorun. Geçen sene de yağmıştı, cam patlamıştı, bulamamıştık. Sıkıntılar yaşanıyor yedek parça ile ilgili o yüzden buraya getirip koyuyorum" şeklinde konuştu.

Şişli'de dolu yağışının zararından korumak bazı vatandaşlar minibüslerini köprünün altına park etti. Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde de bazı vatandaşlar otomobillerini viyadüğün altına park ederek dolu için önlem aldı.

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