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İstanbul'da dört adrese eş zamanlı operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Kartal'da 4 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

AA14 Kasım 2020 Cumartesi 15:47 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 15:47
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Adreslerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 66 adet tabanca fişeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca fişeği, 5 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ayrıca 5 aracın ikisinin Türk plakalı, parçaları sökülmüş halde bulunan 3 aracın ise yabancı plakalı olduğu belirlendi. Yabancı plakalı araçların farklı tarihlerde Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan giriş yaptıkları tespit edildi.

Şüphelilerden Muhammet S. isimli şahıs “6136 SKM” suçundan hakkında yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, Ferhat Derman D. isimli şahıs hakkında ise “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli tahkikat başlatıldı.

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