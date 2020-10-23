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İstanbul'da drift yapan sürücü yakalandı: 7 bin 369 lira ceza kesildi

İstanbul'da makas atarak ve drift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücü gözaltına alındı. Sürücüye 7 bin 369 lira para cezası uygulandı.

AA23 Ekim 2020 Cuma 15:56 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 15:56
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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği, sosyal medya üzerinden yaptığı çalışmalarda bir sürücünün Bağcılar Peyami Safa Caddesi ve Bayrampaşa TEM bağlantı yolu üzerinde drift yaparak ve makas atarak trafiğin tehlikeye düşürdüğü görüntüleri tespit etti.

Çalışma başlatan ekipler, 34 EM 2976 plakalı aracın sürücüsü Burak Ö'yü gözaltına aldı.

Sürücüye driftten 6 bin 141, trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmekten 1228 lira olmak üzere toplamda 7 bin 369 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca Burak Ö'nün sürücü belgesine geçici olarak el konulurken, araç 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Şüpheli, adli işlem yapılmak üzere Güneşli Polis Merkezi'ne teslim edildi.

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