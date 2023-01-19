İstanbul'da dron ile trafik denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekiplerince Sarıyer Baltalimanı'nda dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimde araçlar uygulama noktasında tek tek durduruldu, sürücülerin evrak ve belgeleri kontrol edildi. Denetim esnasında dronla kemer takmadığı tespit edilen 4 sürücüye 436'şar TL para cezası uygulandı. Dron ile emniyet kemeri takmadığı tespit edilen Adnan Süngü,"Emniyet kemerini herkesin takması lazım. Doğru bir uygulama, fakat unuttuk. Dronu görmedim, fark etmedim. İyi de oldu, bir dahakine ders olur. Herkes takar, İnşallah biz de takarız' dedi.

Emniyet kemeri takmayan başka bir sürücü Yasin Şeren ise, 'Ne diyelim, herkes görevini yapıyor. Uymak zorundayız, uymadığımız bir olay. Dikkat etmeye çalışırız' diye konuştu. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.