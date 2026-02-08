İstanbul'da düğün gecesi kabusa döndü

Esenyurt'ta bir düğün salonu önünde çıkan tartışma, kavgaya döndü. Tarafların birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün Esenyurt ilçesi Pınar Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, düğün salonu önünde taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya döndü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu o anlar çevredekiler tarafından cep telefonu ile anbean görüntülendi. Görüntülerde, kalabalık iki grubun birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlar yer aldı. Bir süre sonra sakinleşen kalabalık, olay yerinden ayrıldı.