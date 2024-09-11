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  • İstanbul'da düğün konvoyu trafiği aksattı: 8 kişiye para cezası kesildi
Güncel

İstanbul'da düğün konvoyu trafiği aksattı: 8 kişiye para cezası kesildi

Avcılar'da düğün konvoyu yaparak trafik akışını engelleyen ve seyir halindeki aracın camından sarkan 8 kişiye 22 bin 770 lira idari para cezası kesildi.

AA11 Eylül 2024 Çarşamba 13:24 - Güncelleme:
İstanbul'da düğün konvoyu trafiği aksattı: 8 kişiye para cezası kesildi
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İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bazı sürücülerin D-100 kara yolu Ankara istikametinde düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandıkları anlara ilişkin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma yaptı.

3 YOLCU YAKALANDI

Ekipler, plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen 5 araç sürücüsü ile seyir halindeki aracın camından sarktığı belirlenen 3 yolcuyu yakaladı.

EHLİYETLERİNE EL KONULDU

Sürücü ve yolculara, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 22 bin 770 lira idari para cezası uygulandı. Sürücülerden ikisinin ehliyetlerine de 60 gün süreyle el konuldu.

Ayrıca 5 sürücü, haklarında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden adli işlem yapılmak üzere Avcılar Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

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