İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bazı sürücülerin D-100 kara yolu Ankara istikametinde düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandıkları anlara ilişkin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma yaptı.



Ekipler, plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen 5 araç sürücüsü ile seyir halindeki aracın camından sarktığı belirlenen 3 yolcuyu yakaladı.

Sürücü ve yolculara, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 22 bin 770 lira idari para cezası uygulandı. Sürücülerden ikisinin ehliyetlerine de 60 gün süreyle el konuldu.

Ayrıca 5 sürücü, haklarında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden adli işlem yapılmak üzere Avcılar Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.