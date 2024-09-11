İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, bazı sürücülerin D-100 kara yolu Ankara istikametinde düğün konvoyu yaparak trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandıkları anlara ilişkin görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine çalışma yaptı.
Ekipler, plaka bilgilerinden kimlikleri tespit edilen 5 araç sürücüsü ile seyir halindeki aracın camından sarktığı belirlenen 3 yolcuyu yakaladı.EHLİYETLERİNE EL KONULDU
Sürücü ve yolculara, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 22 bin 770 lira idari para cezası uygulandı. Sürücülerden ikisinin ehliyetlerine de 60 gün süreyle el konuldu.
Ayrıca 5 sürücü, haklarında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden adli işlem yapılmak üzere Avcılar Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.